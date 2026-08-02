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Газета.ру

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Экономист Сафонов: МРОТ в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей

Экономист Сафонов: МРОТ в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить более 32 тысяч рублей. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с РИА Новости.

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