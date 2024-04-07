Бизнес вышел на охоту за инвесторами

О планах провести IPO заявляют компании, которые хотят усилить свой бренд, получить рыночную оценку для последующих сделок, повысить уровень корпоративного управления или попросту занять большую долю рынкаИллюстратор Игорь Шапошников читайте на monocle.
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