Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Повышение ключевой ставки до максимума за два десятилетия пока оказалось бессильно затормозить разгон инфляции, признал российский Центробанк.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Повышение ключевой ставки до максимума за два десятилетия пока оказалось бессильно затормозить разгон инфляции, признал российский Центробанк.
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