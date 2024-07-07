Мариинский театр отметит 70-летие Евгения Неффа премьерой "Лебединого озера"

В Мариинском театре состоится показ балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" в честь 70-летия со дня рождения заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Неффа (1954-2023), который окончил Таллиннское хореографическое училище и работал в Мариинском театре с 1980 по 1997 год.