Китай сохраняет приверженность открытости высокого уровня -- глава МИД КНР

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Китай сохраняет приверженность развитию посредством открытости высокого уровня и продолжит активно формировать основанную на принципах рынка и верховенстве закона интернационализированную деловую среду, всемерно продвигать высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" и воплощать в жизнь Инициативу по глобальному развитию.
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