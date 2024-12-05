Китай сохраняет приверженность открытости высокого уровня -- глава МИД КНР

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Китай сохраняет приверженность развитию посредством открытости высокого уровня и продолжит активно формировать основанную на принципах рынка и верховенстве закона интернационализированную деловую среду, всемерно продвигать высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" и воплощать в жизнь Инициативу по глобальному развитию.