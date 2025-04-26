Принц Гарри встречается и финансирует молодежные группы, выступающие за безопасность социальных сетей и искусственного интеллекта

В четверг принц Гарри, герцог Сассекский, вошел в освещенный солнцем конференц-зал отеля в Бруклине, чтобы встретиться с дюжиной молодежных лидеров, работающих в сфере безопасности, политики и инноваций в области технологий.
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