В парламенте Грузии заявили, что Украина хочет видеть Саакашвили у власти

Власти Украины желают прихода к власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, передает "Sputnik.
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