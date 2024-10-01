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Тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 11,9%

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 11,9%

В проекте федерального бюджета заложена индексация коммунальных платежей на 2025-2027 годы.В октябре Госдума должна рассмотреть и утвердить проект социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026-27 годов.

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