Тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 11,9%

В проекте федерального бюджета заложена индексация коммунальных платежей на 2025-2027 годы.В октябре Госдума должна рассмотреть и утвердить проект социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026-27 годов.
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