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Царьград

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Медведев снова побеждает: разгром Гастона на US Open

Медведев снова побеждает: разгром Гастона на US Open

Даниил Медведев одержал победу над Уго Гастоном в первом круге US Open, обыграв его со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

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