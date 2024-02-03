ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Росмолодежь: Мигранты нужны и без них не обойтись

Росмолодежь: Мигранты нужны и без них не обойтись

Политинформация Росмолодёжь: «Если нужно пустить мигрантов, то почему бы и нет?» За мигрантов продолжают вступаться чиновники всех рангов и мастей.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Вот вам ,правительство, и ответ, на какие заработки приезжают мигранты, без каких &quot; специалистов&quot; страна не может обойтись. Ха- ха- ха.
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3 час.
epobedimski
Гарри Мурадян защищает,потому что сам из семьи мгрантов!
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вице-пример по молодёжной политике Муродян, этим все сказано, дальше статью можно и не читать!
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2 час.

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