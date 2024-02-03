Росмолодежь: Мигранты нужны и без них не обойтись

ТН Татьяна Недогреева Вот вам ,правительство, и ответ, на какие заработки приезжают мигранты, без каких " специалистов" страна не может обойтись. Ха- ха- ха.

epobedimski Гарри Мурадян защищает,потому что сам из семьи мгрантов!