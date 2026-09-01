Россияне 35 – 44 лет стали крупнейшей возрастной группой на рынке труда, сменив группу 25 – 34 лет. Об этом рассказала старший управляющий директор, директор управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова на сессии «Дао дальневосточника: путь от школы до профессионального успеха» Восточного экономического форума — 2026.