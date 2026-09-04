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Аргументы и Факты

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Кобяков: ВЭФ в этом году посетили представители 78 стран мира

Кобяков: ВЭФ в этом году посетили представители 78 стран мира

Представители 78 стран мира, включая 18 недружественных государств, приняли участие в работе XI Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

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