Петербуржцев предупредили об изменениях в работе транспорта из-за парада Победы

Десятки маршрутов автобусов и троллейбусов изменят график из-за празднования Дня Победы. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил о временных ограничениях в работе автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах.
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