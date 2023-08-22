«Ъ»: американская MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минздрава РФ с предупреждением для федеральных медучреждений о прекращении поставок ряда препаратов, американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию лекарства от гепатита С — зепатира.