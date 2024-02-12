Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела обыски в Росавиации в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов.
ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за почти 60 бортов
Комментарии
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Зоя Копань
Ну что можно сказать, воровали воруют по черному, это же надо продать три вертолёта Хохлофашистостану, чтобы они убивали наших военных и все эти действия, 2022-2023 гг...
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14 час.
Степан Жуковский
Ссылка на некую настю мишину ... Дерьмецом попахивает ... Особенно некие источники близкие к силовым структурам ....😆😆😆Похоже настя решила хайпануть и на этом "подняться"..... Пустышка !!! За это можно и присесть.... рядом с "овальным" и прочей 3.14 Z до братией!
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23 мин.
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