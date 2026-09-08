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РИА Новый день

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Психолог о ритуалах прощания: горевание нужно прожить, а не пропустить

Психолог о ритуалах прощания: горевание нужно прожить, а не пропустить

В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о важности социальных ритуалов, которые призваны переключить эмоциональное чувство потери и не дать человеку уйти в состояние апатии.

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