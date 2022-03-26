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Великобритания сняла санкции с транспорта Олега Тинькова и бизнес-партнера Романа Абрамовича. Их яхтам и самолетам не грозит арест

Великобритания сняла санкции с транспорта Олега Тинькова и бизнес-партнера Романа Абрамовича. Их яхтам и самолетам не грозит арест

Великобритания сняла часть санкций, которые были введены 24 марта против основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера (бизнес-партнера Романа Абрамовича).

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