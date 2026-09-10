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ДумаТВ

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Слуцкий предложил сохранять семьям умерших силовиков право на жилищную выплату

Слуцкий предложил сохранять семьям умерших силовиков право на жилищную выплату

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сохранять семьям умерших силовиков право на жилищную выплату.

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