Европейские соломинки

Лидер КНР Си Цзиньпин 5–10 мая 2024 года посетил Францию, Сербию и Венгрию, где встретился с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.