К 112-летию Астана Кесаева о командире легендарной «малютки» вспоминают в Севастополе

Сегодня 112 лет со дня рождения Героя Советского Союза Астана Кесаева. Экипаж его подводной лодки М-117 «Малютка» участвовал в обороне Одессы и Севастополя, совершал дерзкие боевые походы в тыл фашистов на Черном море.