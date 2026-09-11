К 112-летию Астана Кесаева о командире легендарной «малютки» вспоминают в Севастополе

Сегодня 112 лет со дня рождения Героя Советского Союза Астана Кесаева. Экипаж его подводной лодки М-117 «Малютка» участвовал в обороне Одессы и Севастополя, совершал дерзкие боевые походы в тыл фашистов на Черном море.
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