В населенном пункте в Якутии проблемы с вывозом мусора, из-за чего появились крысы

Причина - нарушения в отводе мусора. «Гости» обитают возле мусорных контейнеров, сообщают «Акценты». На фоне этой проблемы местная администрация решила инициировать внеплановые дератизационные мероприятия.
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