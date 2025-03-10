Удар украинских боевиков американским оружием по гражданской инфраструктуре села Великие Копани Херсонской области стал осознанной провокацией для недопущения выстраивания конструктивного российско-американского диалога.
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