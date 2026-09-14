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Трамп ошарашил новым указом: карты уже начали менять

Дональд Трамп вновь оказался в центре спора о географических названиях: президент США опубликовал карту, на которой штат Нью-Мексико переименован в «Нью-Америку».

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