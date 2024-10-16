Директор АНО «Независимость», автор проекта «Zащитникам Отечества» Арсен Исмаилов в эфире телеканала «Миллет» рассказал о важности всесторонней, в том числе и психологической поддержки бойцов:«В любом случае те, кто принимают участие в специальной военной операции, это люди работающие.