Елена Маркосян: Женщин Украины зовут на фронт, а олигархов – в Лондон

Бюджетная дыра в Украине закроется сама к зиме? Социальные гарантии выдержат сокращение внешнего финансирования? Внутренняя борьба силовиков перерастёт в открытый конфликт? Государственность в Украине сохранится в прежних границах? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.