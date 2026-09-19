Елена Маркосян: Женщин Украины зовут на фронт, а олигархов – в Лондон

Бюджетная дыра в Украине закроется сама к зиме? Социальные гарантии выдержат сокращение внешнего финансирования? Внутренняя борьба силовиков перерастёт в открытый конфликт? Государственность в Украине сохранится в прежних границах? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.
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