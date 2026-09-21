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New York Post: в США на берег выбросило 400-килограммовую луну-рыбу

New York Post: в США на берег выбросило 400-килограммовую луну-рыбу

На побережье американского города Уэлфлит обнаружили луну-рыбу весом около 400 килограммов. Об этом сообщило издание New York Post .

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