Как можно определить сахарный диабет по состоянию ног

Не секрет, что последствия сахарного диабета зачастую сказываются на ногах. Однако, помимо того, что наши конечности первыми реагируют на заболевание, по их состоянию также можно определить приближение этой опасной болезни еще до того, как получены первые результаты анализов.
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