Жительница Камня-на-Оби уснула на рабочем месте и получила штраф

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и не стала оспаривать обстоятельства произошедшего В Камне-на-Оби мировой суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, которую обнаружили спящей на рабочем месте в состоянии опьянения.