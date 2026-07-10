Жительница Камня-на-Оби уснула на рабочем месте и получила штраф

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и не стала оспаривать обстоятельства произошедшего В Камне-на-Оби мировой суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, которую обнаружили спящей на рабочем месте в состоянии опьянения.
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