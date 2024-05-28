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Пограничники и группировка "Север" с начала СВО пресекли 29 попыток прорыва в РФ

Пограничники и группировка "Север" с начала СВО пресекли 29 попыток прорыва в РФ

Пограничники вместе с военнослужащими группировки войск "Север" с начала специальной военной операции (СВО) пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

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