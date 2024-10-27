В России увеличат тарифы на капремонт для ряда многоквартирных домов Юлия ЧелкановаВ последние дни в России активно обсуждается вопрос о повышении тарифов на капитальный ремонт для некоторых категорий жилых домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии