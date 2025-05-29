Если вы до сих пор не подали заявление в Роскомнадзор — вы официально в зоне риска.

﻿﻿Индивидуальные предприниматели, самозанятые лица, владельцы бизнеса — это касается всех, кто собирает заявки, запускает ботов, принимает платежи и т д С 1 марта 2025 года Роскомнадзор активизировался и будет штрафовать за «ой, я не знал» до 30 000 рублей.