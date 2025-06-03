«Что-то между элитами варится»: встречу Умерова и Мединского предложено считать первыми реальными переговорами

Главное вчерашнее событие в Стамбуле – не встреча российско-украинских делегаций, а состоявшийся перед этим личный разговор министра обороны Украины Рустема Умерова и помощника президента РФ Владимира Мединского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии