Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Рютте, ты покойник!Рютте прижали к с...
  • Сeргей Чижов
    Лида учи историю, не повторяй гебельсовсково вранья.Россия определила...
  • Лидия Санникова
    Украину придумали большевики. Просто отменить, вернуть русские земли до Львова.Россия определила...

«Что-то между элитами варится»: встречу Умерова и Мединского предложено считать первыми реальными переговорами

«Что-то между элитами варится»: встречу Умерова и Мединского предложено считать первыми реальными переговорами

Главное вчерашнее событие в Стамбуле – не встреча российско-украинских делегаций, а состоявшийся перед этим личный разговор министра обороны Украины Рустема Умерова и помощника президента РФ Владимира Мединского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх