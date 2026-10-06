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МОСИНФОРМ

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Более 10 тысяч собак представят на выставке «Евразия-2026» в Москве

Более 10 тысяч собак представят на выставке «Евразия-2026» в Москве

14 и 15 ноября в выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет международная выставка собак «Евразия-2026».

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