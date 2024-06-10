Абаскаль является кандидатом на пост главного тренера «Удинезе»

Гильермо Абаскаль может продолжить карьеру в Серии А. Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является кандидатом на пост наставника «Удинезе», сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Николо Скира.
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