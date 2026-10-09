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Царьград

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Белорусский бизнес получил 40 млн рублей за 9 месяцев 2026 года

Белорусский бизнес получил 40 млн рублей за 9 месяцев 2026 года

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей за девять месяцев 2026 года направил на проекты малого и среднего бизнеса более 40 млн рублей, что на 2 млн превышает объём поддержки за весь 2025 год.

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