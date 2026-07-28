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Владимир Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей для всех ветвей власти

Владимир Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей для всех ветвей власти

Вопросы демографии, а также поддержка участников СВО на поле боя и членов их семей являются важнейшими задачами для всех ветвей власти в России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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