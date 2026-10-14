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В районе Ормуза затонул контейнеровоз, не согласовавший свой маршрут с Тегераном

В районе Ормуза затонул контейнеровоз, не согласовавший свой маршрут с Тегераном К югу от Ормузского пролива, подорвавшись на мине, затонул крупный контейнеровоз GFS Pride, пытавшийся пройти по этому маршруту без предварительного согласования с Тегераном.

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