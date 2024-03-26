Херсонское направление На территории Херсонского направления продолжаются взаимные обстрелы. В результате обстрела ВСУ в городе Каховка была ранена… Новости СВО 26 марта: Войска РФ усиливают давление на позиции ВСУ .
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