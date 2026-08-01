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«Я на рынок часто хожу – тяжести ношу»: Алиса Мон объяснила, как сохраняет фигуру в 62 года

«Я на рынок часто хожу – тяжести ношу»: Алиса Мон объяснила, как сохраняет фигуру в 62 года

Певица Алиса Мон, которой в августе этого года исполнится 62 года, приятно удивила публику своей физической формой.

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