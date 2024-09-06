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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер получил повреждение запястья в матче с Дрэйпером

Синнер получил повреждение запястья в матче с Дрэйпером

Первая ракетка мира Янник Синнер получил травму в полуфинале US Open против Джека Дрэйпера. Во втором сете он догонял мяч и упал на левое запястье.

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