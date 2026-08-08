БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европа с треском проиграла газовую войну, ей же и объявленную России

Европа с треском проиграла газовую войну, ей же и объявленную России

Кто возглавляет топ-лист стран ЕС, наиболее зависимых от нашего СПГ Константин Ольшанский Фото: Николай Михальченко/ТАСС Пока обезумевшие политики в Брюсселе клянутся отказаться от российского газа к 2027 году, в реальности все совсем по-другому.

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Комментарии
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СТ
Сергей Трошин
Прелестно... Они на нас санкции, ракеты и дроны, а мы им газ. Не понятно...
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