Европа с треском проиграла газовую войну, ей же и объявленную России

Кто возглавляет топ-лист стран ЕС, наиболее зависимых от нашего СПГ Константин Ольшанский Фото: Николай Михальченко/ТАСС Пока обезумевшие политики в Брюсселе клянутся отказаться от российского газа к 2027 году, в реальности все совсем по-другому.