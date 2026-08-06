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Юрист Сенина оценила шансы на возврат смертной казни после СВО

Юрист Сенина оценила шансы на возврат смертной казни после СВО

В России вновь активизировалась дискуссия о возможной отмене моратория на смертную казнь. На этот раз предложение поступило от командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который в начале августа высказался за временное снятие ограничений — на период проведения трибунала над военнослужащими ВСУ, обвиняемыми в военных преступлениях, после завершения спецоперации.

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