34-летняя Эмили Ратаковски показала новые фото со своим возлюбленным, 44-летним французским режиссёром Роменом Гаврасом, который ранее встречался с Дуа Липой, и сыном от своего экс-супруга Себастьяна Бир-Маккларда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Загоняют обществ...
- Г "Тогда мы ценили ...
- Елена Товстик вст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым