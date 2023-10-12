Больница в Красногорске получила новое оборудование для реабилитации

Филиал Красногорский больницы получил новое оборудование: экзоскелеты и вертикализаторы. Эти устройства нужны для реабилитации пациентов после инсультов, черепно-мозговых травм, проблем с позвоночником, поражения опорно-двигательного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии