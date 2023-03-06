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Актриса Васильева заявила, что покинувший РФ Анатолий Белый успехом обязан своей экс-супруге

Актриса Васильева заявила, что покинувший РФ Анатолий Белый успехом обязан своей экс-супруге

По ее словам, Анатолий, как и другие покинувшие РФ артисты, будут за границей «вторым сортом». Фото: из открытых источников Актриса Татьяна Васильев зачвила, что уехавший из России Анатолий Белый успехом обязан своей бывшей супруге Марине Голуб.

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