В Курганской области женщина пыталась убить сожителя гаечным ключом и ножом

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Альменевского района, обвиняемой в покушении на убийство своего сожителя.
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