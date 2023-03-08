Военное обозрение

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Российские войска взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку

Российские войска взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку

Наступление российских войск на Авдеевском направлении продолжается, наши пытаются взять в кольцо этот стратегически важный укрепрайон.

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