Звезда «Дома-2» похвасталась новой квартирой в Турции

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь недавно приобрела квартиру в турецкой Алании. Интерьером нового зарубежного жилья бывшая участница телестройки похвасталась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана….