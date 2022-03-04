Авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд, готова вывезти туристов в Россию – генконсул

Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и начнет в ближайшее время программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на остров Пхукет ее рейсами, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.