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Авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд, готова вывезти туристов в Россию – генконсул

Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и начнет в ближайшее время программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на остров Пхукет ее рейсами, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

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