Завершился шестой день мужского Уимблдона

В третьем круге Уимблдона состоялись матчи между ведущими теннисистами мира. Данила Медведев встречался с немцем Яном-Леннардом Штруффом, но их матч был перенесен на следующий день из-за плохой погоды при счете 6:1, 6:3, 4:6, 1:1 в пользу россиянина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии