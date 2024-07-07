Завершился шестой день мужского Уимблдона

В третьем круге Уимблдона состоялись матчи между ведущими теннисистами мира. Данила Медведев встречался с немцем Яном-Леннардом Штруффом, но их матч был перенесен на следующий день из-за плохой погоды при счете 6:1, 6:3, 4:6, 1:1 в пользу россиянина.